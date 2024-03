Stiri pe aceeasi tema

- Seful Directiei principale de informatii din cadrul Ministerului ucrainean al Apararii (GUR), generalul Kirilo Budanov, a amenintat joi, 1 februarie, cu "inmultirea" atacurilor impotriva infrastructurilor de pe teritoriul Rusiei, apreciind drept "util" faptul ca rusii vad "in sfarsit realitatea razboiului"…

- O victorie a Rusiei in Ucraina ar putea duce la „distrugerea” NATO - cel puțin a modului in care Alianța Nord-Atlantica este in prezent structurata. Pentru a evita un astfel de scenariu, Occidentul trebuie sa furnizeze Kievului de cel puțin trei ori mai mulți bani decat aloca in prezent Rusia lui Putin…

- "Vom continua sa-i ajutam pe ucraineni", pentru ca "nu putem lasa Rusia sa creada ca poate castiga (...) O victorie ruseasca ar fi sfarsitul securitatii europene", a spus Macron intr-un discurs la baza navala Cherbourg, transmite France Presse preluat de Agepres.Dar "pentru aceasta Franta are nevoie…

- Presedintele francez Emmanuel Macron le-a cerut vineri companiilor din industria franceza de aparare sa grabeasca trecerea la „modul de economie de razboi”, pentru a raspunde mai repede nevoilor Ucrainei in razboiul cu Rusia, transmite France Presse. „Vom continua sa-i ajutam pe ucraineni”, pentru ca…

- Franta urmeaza sa livreze Ucrainei alte 40 de rachete cu raza lunga de actiune de tip SCALP si ”sute de bombe”, anunta presedintele francez Emmanuel Macron, care urmeaza sa efectueze o vizita la Kiev ”in februarie”.Franta este ”pe cale sa finalizeze un acord” de securitate cu Ucraina - de tipul celui…

- Președintele ucrainean Volodimi Zelenski a indemnat marți, 16 ianuarie, Occidentul sa arate un front unit impotriva președintelui rus Vladimir Putin și sa iși intensifice sprijinul pentru Kiev pentru a se asigura ca Moscova nu se impune in razboi, informeaza Reuters.Ezitarile Occidentului in susținerea…

- Comportamentul ii este este imperturbabil, iar mesajul sau este clar: forțele terestre ucrainene se concentreaza in primul rand pe defensiva de-a lungul tronsonului estic al frontului de 1.000 de kilometri aflat sub comanda sa, scrie luni, 15 ianuarie, Reuters, despre colonelul-general Oleksandr Sirskii,…

- Rusia a lansat joi trei rachete hipersonice in directia Kievului si a vestului Ucrainei, dintre care cel putin una a fost doborata, au anuntat fortele aeriene ucrainene, o noua ilustrare a intaririi atacurilor aeriene ale Moscovei, informeaza AFP, preluata de Agerpres.