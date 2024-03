Rusia poate lupta cu Ucraina la o intensitate similară timp de cel puțin 2 ani (spionajul lituanian) Prețurile ridicate ale petrolului, investițiile in industria militara și eludarea sancțiunilor ofera Rusiei suficiente resurse pentru a continua razboiul impotriva Ucrainei la o intensitate similara timp de cel puțin doi ani, a declarat un raport al serviciilor secrete lituaniene pe 7 martie. Invazia rusa la scara larga, care a intrat recent in al treilea an, nu da semne de cedare, deoarece trupele Moscovei intensifica presiunea de-a lungul frontului. Ucraina se afla intr-o poziție din ce in ce mai precara, și anume din cauza intarzierilor in asistența SUA. „Rusia are resurse financiare,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

