Rusia ar putea străpunge linia frontului în Ucraina - Avertismentul lansat de ISW Lipsa de muniție a Ucrainei cauzata de intarzierile ajutorului SUA ar putea duce in curand la o strapungere a Rusiei pe linia frontului, a spus o evaluare serioasa a Institutului pentru Studiul Razboiului (ISW). In ultimul sau raport din 13 martie, ISW a subliniat ca Ucraina este forțata sa raționalizeze muniția critica – in special obuzele de artilerie – și sa prioritizeze alocarea pe baza acelor zone care se confrunta in prezent cu cele mai intense atacuri rusești. Intrucat forțele Moscovei dețin in prezent inițiativa in razboi și sunt capabile sa determine „timpul, locația și amploarea… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

