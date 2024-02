63% dintre români nu îşi permit un concediu de 7 zile departe de casă Statele membre UE trebuie sa acorde salariatilor un concediu anual platit de minim de 20 de zile. Statistica arata ca nu toti europenii profita de aceste zile din cauza saraciei. Conform datelor oficiale, in Romania, peste doua treimi dintre angajati (63%) nu iși pot permite un concediu anual de 7 zile departe de casa, scrie Euronews. Potrivit serviciilor europene de ocupare a forței de munca ( EURES), concediul anual platit minim prevazut de lege difera de la un stat membru al UE la altul, variind pana la 25 de zile in unele state europene (Austria, Franța, Luxemburg, Suedia și Danemarca).In… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

