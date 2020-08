Multe dintre asociatiile de proprietari din Craiova nu au reusit sa-si tina Adunarile generale in acest an. Este cunoscut faptul ca, locatarii de la bloc sunt obligați ca, in prima parte a fiecarui an, sa se intalneasca pentru a discuta aspecte legate de organizarea asociatiei. Atunci cand vor sa rezolve probleme precum renovarea interioara sau exterioara a unui bloc, ori pentru a stabili bugetele pentru aceste reparatii, cei ce locuiesc la bloc trebuie sa se intalneasca intr-o ședința. Acum, in contextul epidemiei de coronavirus, ședințele la bloc nu s-au putut tine. Din cauza epidemiei de coronavirus,…