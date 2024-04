Un bloc din Craiova invadat de mii de gongi. Acestea urcă din subsol până la etajul patru Locatarii dintr-un bloc din Craiova au parte, de o buna perioada de timp, de o situatie socanta. Locuintele le sunt invadate de mii de gonghite de mici dimensiuni. Acestea provin din subsolul blocului. Intra pe conductele de canalizare si ajung in toate apartamentele din bloc pana la etajul al patrulea. Proprietarii din blocul M6 din cartierul craiovean Brazda lui Novac au parte de o experienta neplacuta. Apartamentele le sunt invadate de gonghite de mici dimensiuni. Acestea urca din subsol pe conductele de la canalizare, intra in baie, in bucatarie camera de zi si dormitor. Misuna pe podea dupa… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

