Ceartă pe domeniul public. Cum se fac unii stăpâni pe grădina blocului Mai multi proprietari din cartierul craiovean Brazda lui Novac se cearta pe domeniul public, respectiv pe gradinile blocurilor si pe aleile dintre blocuri. Unii sunt de parere ca gradinile blocurilor sunt destinate spatiului verde si florilor, iar aleile pentru accesul locatarilor in bloc. Altii considera ca spatiile verzi din vecinatatea blocurilor sunt numai bune de loc de joaca pentru copii si spatiu de siesta pentru adulti. Tot in viziunea acestora aleile pot fi transformate ad-hoc in teren de sport, unde sa bata mingea fara restrictii sau intr-un spatiu care poate fi transformat in functie… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

