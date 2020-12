Cine este noul lider al deputaților liberali Alegerea lui Ludovic Orban ca președinte al Camerei Deputaților a condus la o serie de schimbari in structura organizatorica a acestei instituții. Una dintre cele mai interesante mutari ale fostului premier a fost impunerea unui lider al deputaților liberali. „Guralivul” deputat de Alba, Florin Roman, nu mai este liderul grupului PNL din Camera Deputaților poate și ca urmare a faptului ca nu a fost de acord cu echipa ministeriala a noului premier Florin Vasile Cițu. In locul sau a fost impus „tacutul” deputat brașovean Gabriel Andronache, fost PDL, aflat acum la al patrulea mandat. The post Cine… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

