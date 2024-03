Cine va putea beneficia de noul tip de concediu plătit în Romania? Camera Deputaților dezbate un proiect de lege care promite sa redefineasca drepturile angajaților care aleg sa participe la studii clinice. Camera Deputaților, prin Comisia pentru munca și protecție sociala, a adus amendamente proiectului care a fusese deja adoptat de Senat, intr-o forma inițiala. Concediu și indemnizație pentru participanții la studii clinice Noua reglementare introduce, pentru prima data, dreptul la concediu medical și indemnizație pentru persoanele care participa ca subiecți in cadrul studiilor clinice organizate potrivit legii. Aceasta inovație legislativa este destinata sa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

