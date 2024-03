Proiect. Un nou tip de concediu plătit Concediu platit Un proiect de lege propus in Camera Deputaților vizeaza modificarea legislației privind concediile și indemnizațiile de asigurari sociale de sanatate, prin introducerea dreptului la concediu și indemnizație pentru participanții la studii clinice și pentru insoțitorii persoanelor cu handicap. Comisia pentru munca și protecție sociala a Camerei a sugerat proiectul pentru adoptare, cu amendamentele introduse de Senat, care adauga dreptul la concediu medical pentru participanții la studii clinice. Aceasta modificare reprezinta o premiera in legislația romana și vine in urma necesitații… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

