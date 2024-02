Stiri pe aceeasi tema

- Romania vrea sa inaspreasca regulile pentru cerealele din Ucraina, astfel, ministrul Bolos anunta ca va introduce sigiliul electronic al marfurilor . Masurile care tin de tranzitarea cerealelor ucrainene pe teritoriul Romaniei trebuie inasprite, iar in acest sens va fi introdus sigiliul electronic…

- Alianta Maghiara din Transilvania (AMT) continua lupta pentru autonomie atat la nivelul administratiilor locale, cat si la cel al forurilor de decizie de la Bucuresti si se angajeaza sa depuna din nou proiectele de lege privind autonomia Tinutului Secuiesc, in ciuda respingerii lor de catre Parlamentul…

- Propunerea legislativa a deputatului Marilen Pirtea privind introducerea in curricula scolara de liceu a cursului «Istoria Revolutiei din 1989 si a schimbarii de regim din Romania» a fost dezbatuta de ceva vreme și votata in plenul Camerei Deputatilor. Legea a trecut si prin Senat pentru votul final.…

- Prin eforturile facute de parlamentarii PNL Maramureș, senatorul Cristian Niculescu Țagarlaș, și deputații Calin Bota și Florin Alexe, Maramureșul este in top trei județe care primesc in 2024 alocare bugetara in plus, in baza amendamentelor depuse pentru susținerea proiectelor de dezvoltare și modernizare…

- La votarea amendamentelor la proiect, presedintele partidului AUR George Simion a anuntat ca parlamentarii formatiunii parasesc sala plenului reunit al Camerei si Senatului si nu voteaza bugetul pentru anul 2024, in semn de protest pentru ca PSD si PNL nu au acordat profesorilor majorarea de 40% promisa.…

- Camera Deputatilor a respins, marti, motiunea simpla a USR si Forta Dreptei impotriva ministrului Educatiei Ligia Deca. Au fost 81 de voturi „pentru”, 189 „impotriva” si noua deputati nu au votat, relateaza stiripesurse.ro . Motiunea simpla, numita „Un ministru care minte nu poate gestiona Educatia”…

