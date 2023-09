Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Raileanu a venit la Chefi la cuțite pentru a-și demonstra talentul in bucatarie. Concurentul este student la teologie, fiind ultima dorința a mamei sale, inainte de a muri, iar el este implinit cu faptul ca o poate mulțumi, din ceruri.

- Valentin Florin Timofte este cel care l-a convins pe chef Sorin Bontea ca merita cuțitul de aur in ediția 6 de la Chefi la cuțite, din 9 septembrie 2023. Concurentul a reușit sa ii uimeasca pe jurați cu un preparat simplu, dar delicios.

- Sorin Razvan Butnariu a venit la Chefi la cuțite cu o poveste de viața impresionanta, dar și cu binecuvantarea ierarhului inainte de a veni la emisiune. Concurentul spune ca este pasionat de bucatarie și a gatit menemen.

- Chefi la cuțite, 4 septembrie 2023. Ruxandra Dragoș și Nuwan Henaka au o poveste de dragoste desprinsa din filmele romantice! Cei doi au venit in ediția cu numarul trei al cooking show-ului cu dorința de a participa unul impotriva celuilalt. Concurenta are o meserie impresionanta, care a starnit aprecierea…

- Samuel Dița a facut dezvaluiri cu lacrimi in ochi despre viața lui in a doua ediție din sezonul 12 Chefi la cuțite de pe 3 septembrie 2023. Concurentul a muncit 76 de saptamani fara pauze, pana cand corpul i-a cedat.

- Surpriza de proporții pentru jurații Chefi la cuțite! Trombonistul de la trupa Mandinga a venit in platou! Concurentul nu a venit singur, ci alaturi de mama lui, pe care a adus-o din Cuba. Antonio Sergui Rolando a fost susținut de familia lui sa se mute in Romania, insa pentru asta au trecut prin momente…

- Chefi la cutite semifinala din 19 iunie 2023. Ediția cu numarul 37 a concursului de gatit difuzat pe Antena 1 s-a lasat cu emotii si destainuiri. Dupa ce concurentii au aflat de la Gina Pistol care este tema de gatit pentru prima proba, acestia au facut dezvaluiri neasteptate in bucatarie.

- In ediția de astazi de la Chefi la cuțite, familiile concurenților au venit in platou. Revederea a fost, pentru fiecare in parte, emoționanta, mai ales ca și-au amintit și de momentele dificile. Mama lui Paul Tudosescu a venit in semifinala, pentru a-și susține fiul, despre care spune ca a fost mereu…