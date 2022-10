CFR Cluj, victorie cu Slavia Praga. Campioana României conduce Grupa G din Conference League (Video) CFR Cluj a invins formatia ceha Slavia Praga, scor 2-0, pe teren propriu, in Grupa G din Conference League. Meciul a fost intrerupt timp de 15 minute dupa ce un spectator a suferit un stop cardio-respirator. In minutul 11 Muhar a fost faultat in careu, iar arbitrul central a dictat penalty. Deac a transformat lovitura de pedeapsa, iar Yuti a inchis tabela, cu o lovitura de cap, in minutul 84. CFR Cluj conduce in grupa G, cu 7 puncte din patru meciuri. Au evoluat echipele: CFR Cluj: Scuffet – Manea, Yuri, Kolinger, Camora – Deac (Cvek 46), Boateng (Hoban 89), Muhar, Roger (Petrila 89) – Yeboah… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa CFR Cluj a castigat joi meciul de pe teren propriu cu formatia ceha Slavia Praga, scor 2-0, si este lider in grupa G a Conference League, dupa patru meciuri disputate. Meciul a fost intrerupt timp de 15 minute dupa ce un spectator a suferit un stop cardio-respirator. In minutul 11 Muhar a fost…

- CFR Cluj a remizat cu echipa kosovara FC Ballkani, 1-1, joi seara, pe Stadionul ”Fadil Vokkri” din Prishtina, in prima etapa a Grupei G din Conference League. Campioana Romaniei și-a creat prima ocazie a meciului in minutul 9, cand Deac a sutat de la 18 metri, dar Frasheri a respins in corner. Roger…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a prefațat meciul cu FC Ballkani, din grupa G din Conference League. “Indiferent cu cine joci, vrei sa castigi. Nu cred ca exista in grupe o echipa care nu-si doreste sa castige. Pentru ca n-ai cum sa ajungi in grupe daca n-ai valoare. Nu mai exista echipa…

- CFR Cluj s-a calificat in play-off-ul Conference League, dupa ce a invins echipa belarusa Sahtior Soligorsk, scor 1-0, joi seara, in manșa secunda a turului trei al Conference League. Unicul gol al partidei a fost marcat de spaniolul Jefte Betancor, in minutul 38, din pasa croatului Gabriel Debeljuh.…

- CFR Cluj s-a impus cu scorul 3-0 in fata echipei Inter Escades,din Andorra, joi seara, pe teren propriu, in prima mansa din al doilea tur preliminar al Conference League. Gazdele au deschis scorul in minutul 5, dintr-un penalty transformat de Jefte Betancor. In minutul 38, Jefte Betancor i-a pasat…

- Antrenorul echipei Rapid, Adrian Mutu, a declarat sambata seara, dupa meciul cu CFR Cluj, pierdut cu scorul de 0-1, ca a fost o seara plina de ghinion pentru rapidisti. ”O seara plina de ghinion. In minutul 30 am fost nevoiți sa facem toate cele trei schimbari. Cred ca un punct era meritat. A fost un…

- Antrenorul echipei CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat sambata seara, dupa meciul cu Rapid, ca “s-a sucit” norocul ardelenilor si acum vor fi greu de oprit. “Antrenez de vreo 23 de ani, dar ce s-a intamplat in ultimele patru meciuri la CFR nu mi s-a mai intamplat. Cu armenii, in doua meciuri, ei nu au…

- CFR Cluj a invins-o pe Rapid, sambata seara, scor 1-0, intr-un meci contand pentru etapa 1 din Superliga. Unicul gol al partidei a fosr marcat de Yuri, in minutul 17, care a fructificat o pasa a lui Petrila. Rapid a primit un penalty in minutul 4 al prelungirilor, dupa ce arbitrul Sebastian Coltescu…