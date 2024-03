Stiri pe aceeasi tema

- Echipa nationala de fotbal feminin a Romaniei a fost repartizata, alaturi de selectionatele Bulgariei, Kazahstanului si Armeniei, in Grupa C4 a preliminariilor Campionatului European din 2025 gazduit de Elvetia, informeaza site-ul oficial al FRF.Primele doua meciuri din grupa se vor disputa in perioada…

- Echipa nationala de fotbal feminin a Romaniei a fost repartizata, alaturi de selectionatele Bulgariei, Kazahstanului si Armeniei, in Grupa C4 a preliminariilor Campionatului European din 2025 gazduit de Elvetia, informeaza site-ul oficial al FRF, potrivit Agerpres. Primele doua meciuri din grupa…

- Gruparea care a ucis 60 de oameni in Europa, anihilata: Mai mulți romani au fost arestați Cooperarea internationala declansata de un val de crime intre bande in Grecia a ajutat la dezmembrarea unei retele criminale - din care faceau parte inclusiv romani - acuzate de peste 60 de crime in Europa in…

- Daniel Pancu (46 de ani), selecționerul Romaniei U21, a analizat la GSP Live situația „tricolorilor mici” din campania de calificare la Euro 2025. Dupa 5 meciuri jucate, Romania U21 se claseaza pe locul doi in grupa E, avand 10 puncte acumulate din 3 victorii, o remiza și un eșec.Naționala mica mai…

- Nationala Romaniei va debuta in grupa C2 a Ligii Natiunilor in data de 6 septembrie, in deplasare, cu selectionata din Kosovo, informeaza FRF, potrivit news.ro.Prima reprezentativai si-a aflat joi adversarii din editia 2024/25 a Ligii Natiunilor. Tricolorii au fost repartizati in grupa C2 alaturi…

- Daniel Pancu, selecționerul Romaniei U21, este invitatul lui Alexandru Barbu la GSP Live, astazi, de la 11:00. Pancu s-a intors recent din Antalya, unde a urmarit meciurile amicale ale echipelor din Superliga. „Tricolorii” mici vor avea in martie o revanșa de luat impotriva Armeniei, pe 26, selecționata…

- Nationala masculina de polo pe apa a Romaniei a castigat Grupa D a Campionatului European din Croatia, dupa ce a invins cu emotii formatia Slovaciei, cu scorul de 8-7 (1-1, 3-3, 2-3, 2-0), marti seara, la Dubrovnik. Dupa victoriile cu Olanda (12-8) și Slovenia (13-5), „tricolorii” au rapus și Slovacia,…

- Cu portarul de la CSM Ploiești, Denis Stefan, om de baza in toate cele trei partide ale Turneului preliminar din Austria, echipa nationala de juniori a Romaniei s-a calificat pentru Turneul Final al Campionatului European U18, ce va avea loc anul acesta in Muntenegru. „Tricolorii” au incheiat Grupa…