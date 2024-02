Guvernul a aprobat scoaterea penitenciarelor în afara orașelor In ultima sa ședința, Guvernul Romaniei a aprobat un memorandum crucial pentru sistemul penitenciar, propus de Ministerul Justiției . Documentul, intitulat „Relocarea in afara zonelor urbane a unor penitenciare”, reglementeaza problema penitenciarelor situate in zonele centrale ale orașelor mari și propune relocarea acestora. Acest pas vine ca raspuns la necesitatea modernizarii și extinderii infrastructurii penitenciare, o provocare accentuata de problema persistenta a supraaglomerarii. Amplasarea actuala a unor unitați de detenție, cum ar fi penitenciarele din Oradea, Satu Mare, Targu Mureș,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

