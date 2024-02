Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Agriculturii a anunțat ca organizeaza in curtea instituției Targul de Dragobete , in curtea institutiei, in perioada 23 – 25 februarie 2004, cu sprijinul Cooperativei Agricole Caprirom Sud Muntenia. Expozantii vor oferi consumatorilor o gama variata de produse traditionale, dar si produse…

- Filiala PSD Iași a facut doua achiziții de marca, doi primari din tabara opoziției. Aceștia vor candida din nou, dar pentru social-democrați . Primarul din Gorban, Silviu Isari, membru PMP, și edilul din comuna Mircești, Leon Balteanu, ales pe listele USR, s-au alaturat PSD-ului pentru a-și anunța candidaturile…

- Construcția unui releu de telefonie, presupus a beneficia de tehnologia 5G, genereaza tensiuni in comunitatea din Țintești. Satenii se divid intre temeri de radiații și necesitatea semnalului, iar preotul devine mediator in conflictul cu primarul. In localitatea Țintești din Buzau, construcția unui…

- Institutul National de Sanatate Publica a anunțat ”alerta epidemiologica” avand in vedere ca trei saptamani la rand s-a inregistrat o creștere a numarului cazurilor de gripa. INSP a informat, joi, ca saptamana 22 – 28 ianuarie a fost a treia saptamana consecutiva in care incidenta infectiilor respiratorii…

- Casa de Comerț Unirea este acuzata de bataie de joc fața de micii producatori romani. Societatea falimentara inființata de Daea a acumulat deja datorii de 10 milioane de euro. O noua controversa zguduie mediul agricol romanesc, de data aceasta in jurul celebrei Case de Comerț Unirea, care promitea sa…

- Un al doilea cutremur s-a produs, luni, in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, la ora 11:35, de data aceasta cu magnitudinea de 3,3 grade, la puțina vreme dupa ce avusese loc un cutremur cu magnitudinea de 4,3. Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) a transmis…

- De sarbatori, Administrația Naționala a Penitenciarelor ( ANP ), aflata sub umbrela Ministerului Justiției, are stabilite meniuri speciale pentru persoane incarcerate in unitațile penitenciare din țara. De același tratament vor avea parte și strainii care vor petrece sarbatorile de iarna in centrele…

- Emoții și zambete au umplut astazi casuțele de tip familial din județul Ilfov, cand zeci de copii au urcat in „Tramvaiul Poveștilor de Iarna”, o calatorie plina de magie și bucurie organizata de Societatea de Transport București (STB) in parteneriat cu Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția…