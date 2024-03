Cantautorul George Nicolescu a trecut în „Eternitate” la vârsta de 74 de ani Cantautorul George Nicolescu, care a devenit cunoscut pentru melodia „Eternitate”, a murit la varsta de 74 de ani. Deși s-a nascut orb, George Nicolescu a avut o cariera prodigioasa, ajungand chiar pe primele locuri in topurile din Romania. Cel care a anunțat decesul, marti, a fost artistul Andrei Paunescu.„S-a stins George Nicolescu. Familia ramasa aici mi-a permis sa va dau vestea. Abia implinise 74 de ani pe 12 martie. ‘Viata noastra unde e, viata noastra ce-ati facut cu ea?'”, a scris pe Facebook Andrei Paunescu. Cine a fost George Nicolescu Solistul de muzica usoara George Nicolescu s-a nascut,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- George Nicolescu, solistul de muzica ușoara care s-a nascut orb, s-a stins din viața la varsta de 74 de ani. Melodiile lui au incantat romanii ani la rand. George Nicolescu fusese operat vinerea trecuta. Chiar daca interventia chirurgicala a fost una reusita, starea lui George Nicolescu s-a agravat…

- Fetele de la beach-handbal au efectuat un cantonament in orașul Baia Mare. Scopul reunirii este ca echipa sa se pregateasca pentru Campionatul European Under16, care se va desfașura in perioada 4-7 iulie, la Varna, in Bulgaria. Printre convocate se afla și sportiva ploieșteana Daria Comendant. LOTUL…

- In saptamana 29 ianuarie – 4 februarie, gripa a continuat sa se manifeste ”cu o intensitate inalta si o raspandire geografica extinsa a circulatiei virusurilor gripale la nivelul intregii tari”, a informat joi Institutul National de Sanatate Publica (INSP). Potrivit INSP , intre 29 ianuarie și 4 februarie,…

- "Se numeste saptamana epidemica. Au fost doua astfel de saptamani, aceasta este cea de a treia. La fel ca anul trecut. Nu este absolut nimic diferit fata de situatia de anul trecut. Am luat decizia acestei stari de alerta epidemiologica dupa ce se inregistreaza trei saptamani consecutive de depasire…

- Ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, anunta, joi, ca s-au inregistrat cresteri consecutive ale numarului de infectii respiratorii in ultimele trei saptamani.”Am luat decizia acestei stari de alerta epidemiologica”, a anuntat ministrul. Alexandru Rafila a transmis, joi, date despre evolutia infectiilor…

- Institutul National de Sanatate Publica a anunțat ”alerta epidemiologica” avand in vedere ca trei saptamani la rand s-a inregistrat o creștere a numarului cazurilor de gripa. INSP a informat, joi, ca saptamana 22 – 28 ianuarie a fost a treia saptamana consecutiva in care incidenta infectiilor respiratorii…

- "Se numeste saptamana epidemica. Au fost doua astfel de saptamani, aceasta este cea de a treia. La fel ca anul trecut. Nu este absolut nimic diferit fata de situatia de anul trecut. Am luat decizia acestei stari de alerta epidemiologica dupa ce se inregistreaza trei saptamani consecutive de depasire…

- Conectivitatea in regiune, pe axa nord-sud, precum și importanța Portului Constanta au constituit teme principale de discuții la intalnirea de marți dintre Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, și ambasadorii Statelor Unite in Romania si Grecia, Kathleen Kavalec si George Tsunis. De asemenea,…