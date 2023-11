Compania de Apa Oltenia (CAO) a scos la licitatie, in luna septembrie a acestui an, un contract pentru lucrari de refacere a strazilor pe care executa interventii la retelele de apa si canalizare. Este vorba despre un acord-cadru pe doi ani, pe care compania este dispusa sa plateasca pana la 10 milioane de lei, fara TVA. Patru firme se bat in cadrul acestei licitatii, care se afla acum in faza de evaluare financiara. Trei din aceste firme sunt din Craiova, iar a patra din Popesti-Leordeni. Compania de Apa are nenumarate interventii in tot orasul la retelele de apa si canalizare, iar aceste lucrari…