În sfârşit! A început distribuirea cornului, laptelui şi mărului în şcolile din Dolj Dupa patru luni si jumatate de cand a fost scos la licitatie contractul pentru furnizarea si distribuirea merelor, laptelui și produselor lactate, dar si produselor de panificație in scolile primare, gimnaziale si in gradinitele din judetul nostru, CJ a Dolj a desemnat, in sfarsit, firmele castigatoare. Doua dintre acestea sunt din judetul Timis, una din Craiova (Dolj), iar alta din Olt. Produsele alimentare au inceput deja sa fie livrate in unitatile scolare. Pe 13 martie a fost publicata in SEAP atribuirea contractului pentru livrarea produselor alimentare in unitatile de invatamant din Dolj.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Compania Pamirco, patronata de omul de afaceri Corneliu Pavici, a depus singura oferta la licitația organizata de CFR pentru achiziția de traverse de lemn. CFR SA a primit o singura oferta la licitația pentru achiziția de traverse din lemn , iar aceasta provine de la o asociere condusa de Pamirco, o…

- Compania Pamirco, patronata de omul de afaceri Corneliu Pavici, a depus singura oferta la licitația organizata de CFR pentru achiziția de traverse de lemn. CFR SA a primit o singura oferta la licitația pentru achiziția de traverse din lemn , iar aceasta provine de la o asociere condusa de Pamirco, o…

- Politistii mehedințeni au actionat in ultimele 24 de ore, pentru impunerea respectarii legislației rutiere și prevenirea accidentelor de circulație. Ofiterii si agentii de politie au urmarit constientizarea conducatorilor de autovehicule si a pasagerilor asupra importantei utilizarii centurii de siguranta,…

- Regia Autonoma de Administrare a Domeniului Public Locativ (RAADPFL) Craiova vrea sa cumpere piatra sparta din roca de munte calcaroasa si a scos la licitatie un contract in acest sens. Valoarea totala estimata a acestuia se ridica la aproape 4 milioane de lei. Licitatia publicata de RAADPFL este, de…

- Un barbat de 40 de ani, din comuna Izbiceni, judetul Olt, a fost depistat circuland cu 151 km/h pe DN 6. El a fost depistat de aparatul radar, in afara localitatii Isalnita. Acesta a fost sancționat contravențional. A fost dispusa și masura complementara de suspendarea exercitarii dreptului de a conduce…

- Un tanar, din Scornicești, județul Olt, este cercetat pentru trei infracțiuni rutiere. Azi noapte, polițiștii din Scornicești, desfașurau activitați specifice, pe strada Balțați, din oraș. Ei au oprit pentru control un moped condus de catre un tanar, de 34 de ani, din localitate. In urma verificarilor…

- Comunicat de presa privind finalizarea proiectului „Investiții in activitați productive ale Societații DISTRICT DESIGN SRL” DISTRICT DESIGN S.R.L., cod de identificare fiscala 40178288, inregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J16/2619/2018, cu sediul in DOLJ, localitatea Craiova, str. Str. IMPARATUL…

- Consiliul Judetean Dolj este in plin proces de evaluare a firmelor care si-au depus ofertele in cadrul licitatiei pentru furnizarea si distribuirea merelor, laptelui și produselor lactate, dar si produselor de panificație in scolile primare, gimnaziale si in gradinitele din judetul nostru. Cu o intarziere…