- Compania Pamirco, patronata de omul de afaceri Corneliu Pavici, a depus singura oferta la licitația organizata de CFR pentru achiziția de traverse de lemn. CFR SA a primit o singura oferta la licitația pentru achiziția de traverse din lemn , iar aceasta provine de la o asociere condusa de Pamirco, o…

- Romanii caștiga pe banda rulanta in instanța, impotriva ANAF. Magistrații au ajuns la concluzia ca sancțiuni de peste 600 de milioane de lei au fost date incorect. ANAF este batuta mar in instanța in fiecare zi! Una din trei sancțiuni impuse de inspectorii ANAF și contestate in instanța au fost caștigate…

- Peste 1.340 de solicitari de finantare, in valoare de 262 milioane de euro, au fost depuse prin Schema de ajutor privind sprijinirea investitiilor in noi capacitati de producere a energiei electrice produsa din surse regenerabile pentru autoconsumul intreprinderilor din cadrul sectorului agricol si…

- Regia Autonoma de Administrare a Domeniului Public Locativ (RAADPFL) Craiova vrea sa cumpere piatra sparta din roca de munte calcaroasa si a scos la licitatie un contract in acest sens. Valoarea totala estimata a acestuia se ridica la aproape 4 milioane de lei. Licitatia publicata de RAADPFL este, de…

- Frauda transfrontaliera de 45 milioane euro la APIA , pusa in aplicare de un bulgar, fiul unui fost ministru al Agriculturii, și un roman, ginerele unui fost senator. Cei doi au deturnat fondurile europene alocate pentru acordarea de alimente persoanelor defavorizate din Romania. Curtea de Apel București…

- Firma de construcții a lui Erbașu a fost desemnata pentru a construi spitalul de boli infecțioase din Oradea. Valoarea investiției ajunge la 363,6 milioane lei. Noul spital se va intinde pe 4 etaje și va avea minimum 218 paturi pentru spitalizarea continua a pacienților (ce vor putea fi suplimentate…

- Inființarea rețelei de canalizare menajera in comuna Ohaba: Licitația de peste 7 MILIOANE de lei, lansata in SEAP Inființarea rețelei de canalizare menajera in comuna Ohaba: Licitația de peste 7 MILIOANE de lei, lansata in SEAP Primaria comunei Ohaba a lansat recent, in Sistemul Electronic de Achiziții…

- Primaria din Timișoara achiziționeaza 17 tramvaie in valoare de 33 milioane de euro de la compania Bozankaya, banii provenind din PNRR. Cele 17 tramvaie vor avea o lungime de aproximativ 30 de metri, o capacitate de transport totala de 251 de locuri, podea 100% coborata și aer condiționat. Valoarea…