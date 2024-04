In luna aprilie: Spectacolul de opera Nabucco de G. Verdi, la TNOB Constanta

Duminica, 14 aprilie 2024, ora 19:00, la Sala Teatrului National de Opera si Balet "Oleg Danovski" Constanta, va avea loc spectacolul "Nabucco" de Giuseppe Verdi Nabucco este o opera in limba italiana in patru acte compusa in 1841 de Giuseppe Verdi… [citeste mai departe]