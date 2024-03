Stiri pe aceeasi tema

- Continue reading Linia electrica dintre Porțile de Fier și Reșița prin Anina, de zeci de milioane de euro, a fost finalizata, din asocierea constructoare face parte și o firma din Cluj, e cel mai complex proiect de linie din ultimii 30 de ani in Romania at Info real.

- Mai mulți angajați GSP Offshore, compania de foraj marin a omului de afaceri Gabriel Comanescu, au declarat pentru G4Media ca au ajuns intr-o situație critica dupa ce nu și-au primit salariile de mai multe luni, unii chiar din august anul trecut. In situația asta ar fi peste 400 de salariați, dar doar…

- Poliția de Frontiera recomanda calatorilor și transportatorilor planifica sa traverseze granița cu Republica Moldova sa opteze pentru punctele de trecere a frontierei Sculeni, Costești sau Leova-Bumbata, dupa ce fermierii au blocat, cu tractoarele, traseul Leușeni.

- Andra și Catalin Maruța sunt cunoscuți drept unul dintre cele mai longevive cupluri din Romania. Mulți cred ca viața lor este roz din toate punctele de vedere, dar se pare ca financiar nu stau deloc bine. Au datorii uriașe la firmele pe care le dețin. Ce sume datoreaza statului. Andra și Maruța, plini…

- Andra și Catalin Maruța se confrunta cu datorii enorme. Cuplul are datorii pentru firmele pe care le deține, in valoare de aproape 16 milioane de lei, in condițiile in care deschide și inchide afaceri periodic. Firmele cuplului Andra – Maruța se confrunta cu datorii enorme. Soții au impreuna patru firme…

- Firma germana de energie regenerabila a raportat un profit net de 1,58 miliarde de euro (1,7 miliarde de dolari), determinat de vanzarea pachetului de 18% din Siemens Limited din India, pentru 2,1 miliarde de euro. Siemens Energy a inregistrat o crestere a comenzilor cu 23,9% fata de anul precedent,…

- Veaceslav Platon, invinuit in trei dosare penale in Republica Moldova, cere prejudicii in suma de 300 de milioane de dolari de la fostul șef al procuraturii Anticorupție, Viorel Morari. Reluat de la zero la sfarșitul anului 2022, dosarul in care Morari este invinuit de imixtiune in efecturarea justiției…

- Uniunea Europeana și Banca Europeana pentru Investiții ofera 53,2 milioane de euro pentru reabilitarea coridorului feroviar Valcineț - Ocnița - Balți - Ungheni - Chișinau - Cainari. Banii vor fi folosiți pentru reabilitarea a 128 km de cale ferata care sunt intr-o stare nesatisfacatoare - genereaza…