Directorul Aeroportului Iasi, Romeo Vatra, a declarat ca intrarea Romaniei in Schengen a grabit deschiderea T4, el precizand ca primul zbor din noul terminal va fi Iasi-Otopeni, programat vineri la pranz. Noul terminal al Aeroportului Iasi, investitie care se apropie de 100 milioane de euro, va fi inaugurat vinerea viitoare, urmand ca pasagerii cursei Tarom Iasi-Bucuresti sa faca formalitatile de imbarcare in noua cladire. Terminal nou la Aeroportul Iași Incepand de duminica, 31 martie, toate zborurile Schengen vor fi operate din noul terminal, in timp ce cursele in tarile non-Schengen vor ramane…