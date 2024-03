Primul aeroport din România cu energie regenerabilă Premiera in Romania! Aeroportul din Iași va fi primul aeroport cu sursa de energie regenerabila. Parcul fotovoltaic se intinde pe o suprafața de 1 hectar și are o capacitate de 1,3 MWh, reușind sa acopere 20% din consumul aeroportului. Aeroportul din Iași este primul aeroport din Romania care deține o sursa de energie regenerabila. „Modernizarea aeroportului a fost gandita unitar, iar pe langa infrastructura noua și moderna a terminalului T4, am dezvoltat o noua parcare, cu 600 de locuri, și acest parc fotovoltaic prin care aeroportul devine sustenabil din punct de vedere energetic”, a declarat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Unul dintre cei mai contestați oameni a ajuns in Romania. Karl Nehammer se indreapta spre Palatul Cotroceni unde va avea intalniri cu șeful statului, Klaus Iohannis, dar și cu premierul Marcel Ciolacu. Tema principala a discuțiilor va fi aderarea Romaniei la spațiul Schengen. Inainte de a ajunge in…

- In luna februarie a anului 2024, DOMENIILE SALAMEH RENEWABLES, proprietarul mai multor terenuri din Constanța și dezvoltator de proiecte de energie regenerabila, a primit Avizul Tehnic de Racordare la rețea din partea TRANSELECTRICA, pentru parcul sau fotovoltaic de 220 MW și parcul eolian de 223 MW,…

- Aeroportul Internațional Iași va avea un nou terminal – T4 -, care va fi functional pana la sfarșitul lunii martie, a anunțat directorul aeroportului. ”Proiectele noastre converg spre Aeroportul Internațional Iași pentru ca este, astazi, principala noastra autrostrada aeriana. Da, este principala noastra…

- In premiera naționala, prin aplicația apartinator.ro, persoanele aparținatoare vor putea primi informații in timp real despre pacienții aduși la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalulului Județean din Oradea . Aplicația lansata de Unitatea Primiri Urgențe este conceputa pentru telefoanele mobile și…

- Grupul elen PPC, care in 2023 a devenit oficial proprietarul tuturor companiilor Enel din Romania, estimeaza ca cererea de energie electrica a Romaniei va creste cu 10% pana in 2030. Sunt necesare investitii suplimentare in surse curate de energie, pentru

- Cheia progresului in dosarul Schengen va fi o foarte buna cooperare politieneasca, nu numai cu Austria ci si cu toate statele din jurul Romaniei, considera ministrul Catalin Predoiu. Ministrul de Interne, Catalin Predoiu , a subliniat marți ca avansul in dosarul Schengen depinde in mare masura de o…

- Premierul Marcel Ciolacu a participat, impreuna cu Alfred Simonis, presedintele interimar al Camerei Deputatilor, si Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, la premiera filmului „Ferrari”, unde l-au intalnit pe Piero, mostenitorul imperiului Ferrari. Cei trei au ținut sa imortalizeze momentul, iar…

- Dupa o pauza de un deceniu, a fost pus in funcțiune primul parc eolian nou. Parcul este inclus in proiectul eolian de la Ruginoasa (Iasi) și are o capacitate de 60 MW. Deja acesta a inceput sa injecteze energie in sistem, anunta oficialii companiei. „Azi a fost o zi minunata. Proiectul eolian de la…