Romanii caștiga pe banda rulanta in instanța, impotriva ANAF. Magistrații au ajuns la concluzia ca sancțiuni de peste 600 de milioane de lei au fost date incorect. ANAF este batuta mar in instanța in fiecare zi! Una din trei sancțiuni impuse de inspectorii ANAF și contestate in instanța au fost caștigate de firmele sau persoanele fizice care au intentat proces, anul trecut. De aici rezulta și faptul ca ANAF a aplicat anul trecut sancțiuni incorecte in valoare de nu mai puțin de 600 de milioane de lei, potrivit digi24.ro. ANAF este batuta mar in instanța de unul din trei romani Anul trecut, 30%…