CEO își calculează compensările în natură pentru noile investiții Complexul Energetic Oltenia (CEO) va apela la serviciile unei firme de consultanța pentru a estima contribuția proprie la noile investiții prevazute in planul de restructurare și decarbonare. Sunt 8 parcuri fotovoltaice și doua centrale pe gaze naturale la Turceni și la Ișalnița. Vor fi actualizate devizele generale și vor fi intocmite listele cu toate compensarile in natura pentru obiectivele de investiții. Compania energetica va contribui la investiții cu terenurile, anumite tipuri de echipamente și resurse materiale. La CEO vor fi demarate investiții de cateva sute de milioane de euro. Ministerul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

