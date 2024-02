Stiri pe aceeasi tema

- Primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, a semnat astazi impreuna cu ministrul energiei Sebastian Burduja la Ministerul Energiei contractul privind „Reabilitarea sistemului de transport si distribuție energie termica in municipiul Suceava ” in valoare totala de 362.290.407,72 lei (72.817.801,48 euro).…

- Un contract in valoare de aproape 73 de milioane de euro a fost semnat vineri de primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, la Ministerul Energiei, pentru "Reabilitarea sistemului de transport și distribuție energie termica in municipiul Suceava".Este primul contract semnat la nivel ...

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, anunta, vineri, ca au fost semnate primele doua contracte cu finantare din Fondul pentru Modernizare pentru institutii publice, fiind vizate doua investitii – in valoare de peste 4,2 milioane de lei - in judetul Bihor. Ministrul anunta ca s-au depus in total peste…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, a anunțat ca instituția pe care o conduce va lansa din Fondul pentru Modernizare un apel de 590 milioane euro pentru modernizarea sistemelor de termoficare, indeosebi pentru cel din București. ”Zilele trecute am semnalat o avarie majora la rețeaua de termoficare…

- ”Ultima zi de lucru din 2023. Va anunt finalizarea a doua mari apeluri de investitii din PNRR: productie de energie regenerabila (solar, eolian) si productie hidrogen. Prin primul apel, am finantat proiecte in valoare totala de peste 8 miliarde lei, cu o putere instalata de peste 1700MW. Mai mult decat…

- Ministerul Agriculturii și Dezvoltarii Rurale prelungește pana la data de 31 ianuarie 2024, ora 23:59, sesiunea de depunere a solicitarilor de finanțare prin Schema de ajutor privind sprijinirea investițiilor in noi capacitați de producere a energiei electrice produsa din surse regenerabile pentru autoconsumul…

- Sebastian Burduja, ministrul Energiei, a anunțat miercuri ca, inca din prima zi de depunere a proiectelor pentru sprijinirea investițiilor in noi capacitați de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsum pentru entitați publice, finanțate din Fondul pentru Modernizare, au…

