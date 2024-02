Obligativitatea cazierului judiciar pentru ieșirea minorului din țara va fi eliminata, conform proiectului de modificare a Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005. Ministerul Afacerilor Interne a pus in transparența decizionala proiectul de Hotarare de Guvern pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in […] The post Cazierul judiciar nu va mai fi necesar la ieșirea din țara cu minorul appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .