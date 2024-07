Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a anunțat, luni, dupa sedinta conducerii PNL, ca toti membrii Biroului Politic National au fost de acord sa sustina desfasurarea alegerilor prezidentiale la termen, adica in luna noiembrie. El a precizat ca va avea loc o intalnire a coaliției de guvernare dupa consultarile…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a fost intrebat, luni, la Senat, despre discutiile de la ultima sedinta a conducerii partidului, la Brasov, in care s-a discutat inclusiv despre o posibila iesire de la guvernare a PNL. ”Sunt opinii si opinii, dincolo de toate acestea este nevoie de o abordare cat se…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat marti ca PNL va avea propriul candidat la alegerile prezidentiale iar decizia privind nominalizarea va fi luata in forurile de conducere, el precizand ca va avea loc un Consiliu National, dupa alegerile din 9 iunie, pentru analiza rezultatelor si strategia…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat, in legatura cu fotografia in care apare alaturi de primarul Capitalei, Nicusor Dan, pe Arena Nationala, ca i-a placut foarte mult ca edilul a venit la el ”pentru ca arata cat de multa atractivitate are PNL si cat de disperati sunt altii sa vina sa faca o…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a declarat marți, 23 aprilie, dupa negocierile privind candidații la Primaria Capitalei, purtate timp de 14 ore, pana in noaptea de luni spre marți, in urma carora Catalin Cirstoiu a fost retras, ca Sebastian Burduja „este foarte bine pregatit profesional, are viziune…

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, a afirmat, joi seara, ca, in acest moment, Catalin Cirstoiu este candidatul aliantei PSD-PNL, dar acesta trebuie sa clarifice public toate aspectele care tin de problemele sale personale. La final, va exista o noua analiza. ”Sa putem sa mergem mai departe sau sa vedem…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a anunțat, marți, la Parlament, ca „pentru moment” medicul Catalin Cirstoiu vrea sa candideze la primaria Capitalei. „Pentru acest moment”, a inceput Ciuca declarația, „va pot spune ca dansul, din cat ințeleg și din cat l-am cunoscut pe domnul doctor, e foarte determinat…

- Klaus Iohannis, președintele Romaniei, dar și premierul Marcel Ciolacu și președintele Senatului, Nicolae Ciuca, au transmis duminica dimineața mesaje de solidaritate fața de Israel, in contextul atacului iranian de noaptea trecuta. „Suntem in deplina solidaritate cu poporul israelian in aceste momente…