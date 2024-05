Ministerul Afacerilor Interne (MAI) propune modificarea legislației pentru a permite monitorizarea cu brațari electronice a persoanelor aflate sub control judiciar și arest la domiciliu. Conducerea MAI a anunțat ca a inițiat deja modificarea și completarea, prin Ordonanța de urgența a Guvernului, a Legii nr.146 din anul 2021 privind monitorizarea electronica in cadrul unor proceduri judiciare […] The post Persoanele aflate sub control judiciar și arest la domiciliu, monitorizate cu brațari electronice appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .