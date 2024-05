Supravegherea prin camere audio-video în școli, doar cu acordul părinților Supravegherea elevilor prin camere audio-video se va putea face cu acordul majoritar al parinților și consultarea profesorilor, prevede un proiect de OUG privind modificarea și completarea Legii invațamantului preuniversitar nr. 198/2023 și a Legii invațamantului superior nr. 199/2023. Principalele modificari sunt: -Instalarea camerelor audio-video in școli se face cu acordul majoritar al parinților. Chiar și […] The post Supravegherea prin camere audio-video in școli, doar cu acordul parinților appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Supravegherea permanenta a elevilor și profesori in salile de clase prin camere audio-video instalate la decizia conducerii școlilor se va putea face cu „acordul majoritar” al parinților și consultarea și informarea profesorilor, iar inregistrarile nu se vor folosi pentru evaluarea profesorilor sau…

- Camera Deputatilor a adoptat, decizional proiectul de lege care aproba ordonanta de urgenta 117/2022 pentru modificarea si completarea Legii concediului paternal 210/1999, informeaza News.ro. Initiativa legislativa prevede acordarea concediul paternal tuturor tatilor care au calitatea de salariat in…

- Un politist de penitenciar a fost gasit, ieri, mort intr-o benzinarie din Focsani. Criminalistii au inceput cercetarile. Poliția Municipiului Focșani a fost sesizata, prin SNUAU 112, despre faptul ca, pe Bulevardul Independenței din municipiul Focșani, se afla un barbat cazut. La fața locului s-au deplasat…

- Proiectul care prevede ca Poliția și Jandarmeria sa iși poata inființa unitați speciale de filare a populației este discutat, luni, in cadrul comisiilor din Senat. Proiectul PNL, prevede acum ca o parte din resursa umana de la Jandarmeria Romana, Inspectoratul General pentru Imigrari si Politia de Frontiera…

- Presedintele Klaus Iohannis a promulgat legea pentru modificarea art. 9 alin. (1) din Legea invatamantului superior nr. 199/2023. Actul normativ modifica Legea invatamantului superior astfel incat cuantumul taxelor de scolarizare sa fie comunicat viitorilor candidati din timp, iar taxele de studii sa…

- Posibilitatea militarizarii fortelor din Ministerul Afacerilor Interne (MAI), dar și cea a intervenției in afara teritoriului național, atat cu trupe militare, dar și de alta natura, pentru contracararea unor amenințari hibride se numara printre modificarile care ar urma sa fie aduse Legii apararii…

- Dupa ce o drona militara s-a prabușit joi in Insula Mare a Brailei, sambata seara, in jurul orei 22:00, un cetațean a surprins imagini cu un al doilea obiect zburator asemanator care survola zona de case din Centrul Vechi, in apropierea Gradinii Mari din orașul Braila. Acesta a declarat pentru debraila.ro…

- Camera Deputaților a aprobat, marți, Legea „2 Mai”. Proiectul prevede eliminarea posibilitatii executarii pedepsei sub supraveghere, in cazul traficului de droguri de mare risc si traficului international de droguri de mare risc. Legea are ca obiect de reglementare completarea Legii nr.143/2000, precum…