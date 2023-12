Stiri pe aceeasi tema

- DN Agrar Group (simbol bursier DN), cea mai mare ferma zootehnica integrata din Romania, cu productie de lapte de vaca si productie vegetala, a inregistrat in primele noua luni ale anului o cifra de afaceri de 115,9 milioane de lei, o crestere de 12,4%, si un profit net de 22,3 milioane de lei, un avans…

- Din cele 642.344 de intreprinderi, 328.387 activau in sectorul ”Servicii de piata”, 176.200 in comert, 77.068 in constructii, iar 60.689 in industrie. ”Comparativ cu anul 2021 numarul total de intreprinderi a crescut cu 2,9%. La sfarsitul anului 2022, sectorul industrie insuma 60.689 intreprinderi,…

- “Compania ia in considerare demersuri, in sensul analizarii din perspectiva legala a nivelului taxei si in scop de protejare a intereselor actionarilor, Rompetrol Rafinare depunand eforturi considerabile pentru sustinerea acestei taxe”, precizeaza Rompetrol Rafinare, conform Profit.ro. Principalii actionari…

- Clubul italian de fotbal AC Milan a anuntat ca a obtinut profit pentru prima oara dupa 17 ani. Pe parcursul exercitiului financiar 2022-2023, incheiat la 30 iunie 2023, AC Milan a realizat un profit de 6,1 milioane de euro, in crestere cu 72,6 milioane de euro pe an. Sezonul precedent, gruparea lombarda…

- Enel a fost amendat cu 1% din cifra de afaceri, adica 52 de milioane de lei, pentru ca a facturat consumul clienților la un preț mai mare decat cel stabilit prin lege. 44.000 de consumatori casnici romani au fost afectați direct de calculul defectuos al facturilor. In urma acțiunii de control desfașurate…

- Cele mai mari 60 de companii din regiunea Sud-Est, respectiv primele zece companii din judetele Constanta, Braila, Buzau, Galati, Tulcea si Vrancea, au generat o cifra de afaceri de 28 miliarde de lei in 2022, in crestere cu 32 la suta, arata o analiza realizata de ING Bank si Romanian Business Leaders.…

- Doar patru firme care iși desfașoara activitatea pe teritoriul județului au primit okey-ul pentru transportul elevilor navetiști la și de la unitațile de invațamant. Printre ele se numara și Vanirotrans, firma de transport a primarului comunei Șieuț, care evident va desfașura curse in zona respectiva.…

- Confederația Patronala Concordia sustine ca pachetul de masuri fiscale lansat marți in dezbatere publica pune 85% din efort pe mediul privat. De asemenea, patronatele precizeaza ca taxa de 1% pe cifra de afaceri, cea mai neeconomica dintre toate masurile propuse, se va transfera in prețuri, informeaza…