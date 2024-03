Stiri pe aceeasi tema

- Tratatul Cartei Energiei din 1998, care permite companiilor energetice sa dea in judecata guvernele pentru politicile care dauneaza investitiilor lor, a fost folosit in ultimii ani pentru a contesta masurile care necesita inchiderea fabricilor de combustibili fosili. Ministrii din tarile UE au convenit…

- Interesul a fost alimentat de investitorii care au dat bani pe produse cripto tranzactionate la vedere in SUA si de perspectiva ca ratele dobanzilor la nivel mondial sa scada. Ascensiunea meteorica a Bitcoin, de aproape 160% incepand din octombrie, din care 44% numai in februarie, marcheaza un contrast…

- Bogdan Stelea ramane jucatorul asociat cu cea mai prolifica perioada a naționalei de fotbal. Portarul ce a avut 91 de selecții la prima echipa și a aparat la Campionatele Mondiale de fotbal din 1990, 1994 și 1998, ”Arnold” Stelea (55 ani) este unul din protagoniștii recent lansatei pelicule ”Hai, Romania”,…

- Eurodeputatul PSD Mihai Tudose sustine ca Gabriela Firea este in acest moment favorita sa devina candidatul PSD la alegerile pentru Primaria Capitalei, dar, deocamdata, partidul nu a desemnat niciun candidat pentru alegerile locale. ”Si-a anuntat dorinta. Vedem ce spune organizatia. Conform statutului,…

- Vești nu tocmai bune de la Nicu Covaci. Legendarul artist care va implini 77 de ani la inceputul anului, acuza grave probleme de sanatate. Iar lipsa unui diagnostic clar il face sa fie și mai ingrijorat, mai ales ca a vizitat cinci spitale in ultima perioada. ”Am fost la doua spitale de aici din Spania,…

- Parchetul de pe langa Tribunalul Caras-Severin anunta, marti, ca s-au facut 4 perchezitii in judetele Caras-Severin, Prahova, dar si in Sectorul 2 Bucuresti, intr-un dosar in care se efectueaza cercetari sub aspectul comiterii infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, evaziune…

- Temperaturi de vara in plina iarna in vestul Europei. Spania, Franta si Portugalia traverseaza un val de caldura care ii face pe oameni sa verifice data din calendar si, in unele cazuri, sa se indrepte spre plaje. Au fost 30,7 grade astazi in regiunea Valencia, care poate fi un nou maxim european pentru…

- Ana Dumbrava alias Ana deține supremația absoluta pe frontul virtual CS: GO (Couter Strike: Global Offensive). Pentru al doilea an bucovineanca este campioana mondiala la unul dintre cele mai populare videojocuri PC din lume, al carui record atins la nivel mondial este de aproape doua milioane de jucatori…