Cât e de bogat Zelenski. Președintele Ucrainei și-a publicat declarația de avere Președintele Volodimir Zelenski și-a publicat declarația de avere, veniturile, cheltuielile și obligațiile financiare din 2023.Sistemul de declarații electronice obligatorii de avere pentru funcționarii publici a fost instituit in 2014, ca parte a luptei țarii impotriva corupției. Dupa suspendarea acestuia la inceputul invaziei de amploare, Zelenski a semnat legea care reia declarațiile in octombrie 2023, potrivit […] The post Cat e de bogat Zelenski. Președintele Ucrainei și-a publicat declarația de avere appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

