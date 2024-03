Nicusor Dan, primarul Municipiului București, a dezvaluit, la Antena 3 CNN, ce salariu net are ca edil si a vorbit despre banii pe care i-a strans in cei patru ani de mandat.l Nicusor Dan are un teren de 7.460 mp in Brasov, un autoturism Citroen din 1986 si mai multe imprumuturi, potrivit declarației de avere […] The post Ce avere are Nicusor Dan, dupa patru ani la primaria Capitalei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .