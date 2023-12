Stiri pe aceeasi tema

- Procedura obisnuita prin care fostul primar de Baia Mare Catalin Chereches poate fi extradat dureaza intre 30 si 45 de zile, in functie de instanta, a declarat ministrul de Interne, Catalin Predoiu. Procurorul din Germania susține insa ca instanța la care primarul fugar a facut contestație poate decide…

- Primarul fugar de Baia Mare are șanse sa iasa din spatele gratiilor, spune procurorul care il ancheteaza. Mai mult, ar putea fi refuzata extradarea sa in Romania și sa fie judecat in Germania. „Da, este posibil sa nu fie trimis in Romania, poate fi eliberat, sa se bucure de libertate. Daca totul merge…

- Fostul primar din Baia Mare, Catalin Chereches, va fi extradat din Germania prin procedura obisnuita care ar putea dura, din practica anterioara, 30-45 de zile. Chereches a refuzat sa fie extradat prin procedura simplificata, care ar dura 10 zile, potrivit News.ro. „Din practica anterioara, ar dura…

- Ministrul de Interne, Catalin Predoiu, a afirmat ca fostul primar din Baia Mare, Catalin Chereches, va fi extradat din Germania prin procedura obisnuita care ar putea dura intre 30 și 45 de zile, el refuzand sa fie extradat prin procedura simplificata care ar necesita doar 10 zile. „Din practica anterioara,…

- Primarul fugar din Baia Mare, Catalin Cherecheș, s-a legitimat cu un act de identitate emis in Italia atunci cand a fost oprit de polițiștii germani. Catalin Cherecheș a fost prins de polițiștii germani intr-una din garile orașului Augsburg. El a fost reținut dupa ce o camera de supraveghere a traficului…

- Primarul municipiului Baia Mare Catalin Chereches, condamnat definitiv vineri la 5 ani de inchisoare si dat in urmarire internationala dupa ce a fugit din tara, a fost prins de politisti in Augsburg, Germania. Surse judiciare susțin ca edilul a fost ajutat de o matusa si intentiona sa fuga din Germania.…

