- ASF, institutia care este responsabila de functionarea in conditii optime a pietei asigurarilor, a pietei de capital si a fondurilor de pensii din Romania, a decis in cadrul sedintei de luni autorizarea lui Adrian Tanase in functie de CEO al BVB pana la 31 decembrie 2024.„Aprobarea autorizarii domnului…

- Veniturile au urcat cu 32%, la 9,55 miliarde lei, de la 7,23 miliarde lei in primele noua luni din anul trecut. ”Grupul Hidroelectrica inregistreaza rezultate operationale si financiare in crestere pentru primele 9 luni ale anului 2023, fata de aceeasi perioada a anului 2022, cu imbunatatirea marjei…

- Romgaz aniverseaza 10 ani de la listarea la Bursa de Valori Bucuresti, sub simbolul bursier SNG De la oferta publica initiala din 2013 pana la finalul lunii octombrie 2023, capitalizarea companiei a crescut cu 52% In aceeasi perioada investitorii au realizat peste 549 mii de tranzactii cu peste 326…

- ”Norofert, principalul producator de inputuri organice pentru agricultura din Romania, listat la Bursa de Valori Bucuresti pe piata AeRO (simbol BVB: NRF), anunta rezultatele financiare aferente primelor 9 luni din 2023. Compania a inregistrat, la nivel consolidat, conform RAS, o cifra de afaceri de…

- București, 6 noiembrie 2023 – Norofert, principalul producator de inputuri organice pentru agricultura din Romania, listat la Bursa de Valori București pe piața AeRO (simbol BVB: NRF ), anunța rezultatele financiare aferente primelor 9 luni din 2023. Compania a inregistrat, la nivel consolidat, conform…

- Dupa o listare de succes la Bursa de Valori București vara trecuta, Hidroelectrica, una dintre cele mai importante companii energetice din Europa și cel mai mare producator de energie verde din Romania, a lansat aplicatia mobila iHidro, disponibila pe Google Play și App Store pentru sistemele Android…

- Grupul Superbet transmite urmatorul drept la replica in legatura cu articolul publicat de cotidianul cu titlul – Tomac. Fratele Ursulei von der Leyen, licența pentru asigurari pe piața din Romania. Iata dreptul la replica: „Descrierea Easy Asigurari drept o subsidiara a Superbet este total falsa. Nu…

- Piața de capital din Romania continua trendul ascendent și inregistreaza noi niveluri record dupa primele opt luni ale acestui an, in special la nivelul indicatorilor care masoara lichiditatea, potrivit unei analize publicate miercuri de Bursa de Valori București (BVB). Valoarea totala de tranzacționare…