Compania Braiconf SA, listata la Bursa de Valori București (simbol BRCR), a informat investitorii despre inițiativa managementului de a transmite public o propunere de program guvernamental, pentru revitalizarea industriei textile din Romania. ,,Braiconf SA informeaza investitorii si publicul larg ca, in data de 28.06.2024, a transmis catre Prim-ministrul Romaniei, domnul Ion-Marcel Ciolacu, și catre Ministrul […]