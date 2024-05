Stiri pe aceeasi tema

- Economia rusa s-a dovedit mai rezistenta decat s-a prevazut si urmeaza sa creasca in acest an, in ciuda sanctiunilor impuse de catre Occident, iar razboiul din Fasia Gaza afecteaza tarile din regiune, arata noi previziuni publicate miercuri de catre Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Banca Europeana pentru Reconstructie si Dezvoltare (BERD) vor revizui codul de guvernanta corporativa al pietei din Romania. Codul revizuit urmeaza sa fie publicat pana la sfarsitul anului 2024. ”Bursa de Valori Bucuresti (BVB) si Banca Europeana pentru Reconstructie…

- O linie electrica aeriana 400 kV va interconecta localitațile Balți și Suceava. Parlamentul a ratificat, in ședința de astazi, Acordul de imprumut dintre Republica Moldova și Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare privind realizarea Proiectului „Interconectarea rețelelor de energie electrica…

- Premier Energy Group a anunțat joi intenția de a lansa o oferta publica inițiala (IPO) de acțiuni ordinare pe Bursa de Valori București (BVB). Premier Energy este o companie cu multiple achiziții pe piața gazelor și energiei electrice din Romania, controlata de cehii de la Emma Capital. Listarea are…

- Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD), Bursa de Valori București (BVB) și VERTIK anunța incheierea programului de sprijin pentru imbunatațirea relației cu investitorii și de creștere a lichiditații actiunilor listate la bursa, „Investor Relations and Liquidity Support” ; Cele trei…

- Banca Europeana pentru Reconstrucție și Dezvoltare va oferi Republicii Moldova un credit de 150 de milioane de euro pentru reabilitarea a doua tronsoane de drum. Este vorba despre al doilea sector al centurii orașului Chișinau și drumul care face legatura dintre frontiera cu Romania, Leușeni, Chișinau,…