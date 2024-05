Stiri pe aceeasi tema

- Digi Communications NV, unul dintre liderii la nivel european in domeniul telecomunicațiilor, listat la Bursa de Valori București, va propune acționarilor sai distribuirea de dividende in valoare de aproximativ 120 milioane lei pentru anul fiscal 2023. Propunerea companiei este un dividend de 1,25 lei…

- Azi dimineața, Sistemul Național de Transport ( SNT ) Gaze a intrat in stare de prealerta și va ramane astfel pana spre seara. Motivul este unul paradoxal: avem prea multe gaze in conducte fața de consumul efectiv. La ora 07.00, linepack-ul Transgaz, care masoara cantitatea de gaze aflata in conducte…

- ”XTB, compania fintech globala care ofera o platforma de investitii online pe pietele de capital, anunta ca Romania este pe locul patru in lume, in topul cu cea mai rapida crestere a numarului de clienti noi. Compania a depasit, totodata, pragul de un milion de investitori la nivel global”, anunta grupul.…

- Cea mai ieftina energie electrica din Europa este vanduta pe piețele spot din Spania și Portugalia. De peste o luna și jumatate, prețurile au scazut atat de mult incat, zile la rand, energia este tranzacționata la valori extrem de mici, ajungand miercuri la un nivel mediu de doar 1 euro. Aceasta tendința…

- Cu puțin timp inainte de pronunțarea deciziei din procesul Roșia Montana, in care Gabriel Resources cerea statului roman despagubiri de 6,7 miliarde de dolari, compania romaneasca de brokeraj BRK Financial Group anunța ca deține 1,26 milioane de acțiuni și drepturi de subscriere la compania canadiana.…

- "Comunitatea de romani din Spania este una dintre cele mai mari și mai frumoase comunitați ale noastre din lume. Fie ca lucreaza in construcții, servicii sau ca și-au deschis propria afacere, ne reprezinta țara cu mandrie și, prin ei, Romania a ajuns mai cunoscuta și mai apreciata in Spania. Din acest…

- Polonia vrea sa introduca controale de calitate la toate livrarile de cereale din Ucraina care tranziteaza țara, a declarat luni secretarul de stat din Ministerul polonez al Agriculturii, Michal Kolodziejczak. Anunțul vine intr-un moment in care fermierii polonezi continua protestele la scara nationala…

- Fermierii spanioli se pregatesc sa blocheze orașul Barcelona cu o mie de tractoare, iar forțele de ordine sunt in alerta. Fermierii spanioli au blocat, de asemenea, intrarea in portul Castellion din regiunea Valencia, informeaza Digi24. Peste 1.000 de fermieri se indreapta spre Barcelona din mai multe…