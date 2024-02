Stiri pe aceeasi tema

- Acordul include o optiune de a creste volumul exporturilor de condensat al QatarEnergy catre Mitsui & Co, atunci cand vor deeni disponibile volume suplimentare din vastul proiect de extindere a unitatii de productie a gazelor naturale lichefiate (GNL) North Field, din Qatar, se arata in comunicatul…

- Celebra marmota cunoscuta sub numele de Phil a iesit vineri din vizuina sa din Pennsylvania si „nu si-a vazut umbra”, semn ca temperaturile mai calde ale primaverii vor sosi mai devreme in America de Nord, potrivit credintei populare locale, relateza Reuters. Mii de oameni s-au adunat in zori in Punxsutawney,…

- Anunturile viitoare au ca scop lansarea productiei de semiconductori avansati, care alimenteaza smartphone-uri, inteligenta artificiala si sisteme de arme, a scris WSJ, citand directori din industrie familiarizati cu negocierile. Directorii se asteapta ca unele anunturi sa vina inaintea discursului…

- Prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu a infirmat, luni, speculatiile ca in prezent se lucreaza la o noua eliberare de ostatici israelieni, afirmand ca Israelul isi asuma o initiativa nespecificata in absenta unei oferte din partea gruparii militante palestiniene Hamas, relateaza Reuters.

- Platforma de social media Reddit a pus la punct planurile pentru a demara o oferta publica initiala (IPO) in luna martie, au declarat pentru Reuters surse din apropierea acestui dosar.Aceasta ar urma sa fie primul IPO al unei companii de social media dupa debutul la bursa al Pinterest in 2019 si…

- O inalta oficialitate a NATO le-a cerut miercuri actorilor publici si privati din Occident sa-si schimbe mentalitatea si sa se concentreze pe randament, pentru a face fata unei perioade in care orice se poate intampla in orice moment, noteaza Reuters.

- Dmitri Medvedev, unul dintre cei mai apropiați colaboratori ai presedintelui rus Vladimir Putin, a avertizat joi ca orice atacuri din partea Ucrainei asupra locurilor din Rusia de lansare a rachetelor, folosind arme livrate de SUA si de aliatii lor, risca sa atraga un raspuns nuclear din partea Moscovei,…

- Kremlinul a transmis vineri ca considera afirmatiile potrivit carora Rusia ar fi gata sa declanseze un razboi nuclear „o nebunie inacceptabila". Acestea fac parte din ceea ce a calificat drept un cvasi-razboi purtat de Occident impotriva Rusiei, informeaza Reuters.