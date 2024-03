Un camion se încastrează într-un Airbus A380 aparţinând Emirates pe Aeroportul Domodovo din Mosvova Niciun ranit nu a fost anuntat. ”Zborul Emirates EK134 a fost anulat din cauza unui vehicul de serviciu de a sol care a intrat in contact cu avionul inaintea de imbarcarea pasagerilor”, a anuntat miercuri, intr-un comunicat compania. ”Toti pasagerii vizati au fost redirectionati catre un zbor ulterior al Emirates. Emirates regreta orice neplacere cauzata. Siguranta pasagerilor si echipajului este de o importanta primordiala”, si-a cerut ea scuze. PAGUBE IMPORTANTE Soferul a fost victima unei deteriorari bruste a starii sanatatii, care sugereaza un AVC la volanul vehiculului. Barbatul, paralizat,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

