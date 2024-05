UE discută al 14-lea pachet de sancţiuni vizând gazele naturale lichefiate (GNL) ruseşti Uniunea Europeana (UE) continua sa sanctioneze Rusia la peste doi ani dupa ce a invadat Ucraina, iar ambasadorii Celor 27 se reunesc miercuri seara la Bruxelles pentru a discuta despre un nou pachet de sanctiuni, al 14-lea de la inceputul razboiului, relateaza RFI. Noutatea este ca cei 27 vizeaza de aceasta data gaze naturale lichefiate (GNL) din Rusia. Acesta este unul dintre ”unghiurile moarte” ale reactiei europene impotriva Razboiului din Ucraina. Spre deosebire de alte materii prime, GNL pot fi importate in continuare din Rusia de catre statele membre UE. Cei 27 depind puternic de Moscova… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

