Stiri pe aceeasi tema

- Washingtonul si a avertizat aliatii ca Beijingul isi intensifica sprijinul pentru Rusia, inclusiv prin furnizarea de informatii geospatiale, pentru a ajuta Moscova in razboiul sau impotriva Ucrainei.Astfel, China a furnizat Rusiei imagini din satelit in scopuri militare, precum si microelectronica si…

- SUA ii avertizeaza pe aliați ca Beijingul și-a intensificat sprijinul pentru Rusia, inclusiv prin furnizarea de informații geospațiale, pentru a ajuta Moscova in razboiul sau impotriva Ucrainei, scrie Bloomberg.„Pe fondul semnelor de integrare militara intre cele doua țari, China a furnizat Rusiei imagini…

- Washingtonul si-a avertizeaza aliatii ca Beijingul isi intensifica sprijinul pentru Rusia, inclusiv prin furnizarea de informatii geospatiale, pentru a ajuta Moscova in razboiul sau impotriva Ucrainei, scrie Bloomberg, potrivit NEWS.RO.

- Washingtonul si-a avertizeaza aliatii ca Beijingul isi intensifica sprijinul pentru Rusia, inclusiv prin furnizarea de informatii geospatiale, pentru a ajuta Moscova in razboiul sau impotriva Ucrainei, scrie Bloomberg.

- Niciun ranit nu a fost anuntat. ”Zborul Emirates EK134 a fost anulat din cauza unui vehicul de serviciu de a sol care a intrat in contact cu avionul inaintea de imbarcarea pasagerilor”, a anuntat miercuri, intr-un comunicat compania. ”Toti pasagerii vizati au fost redirectionati catre un zbor ulterior…

- Casa Alba ”nu are niciun indiciu in acest stadiu ca Ucraina sau ucraineni ar fi implicati” in atacul asupra unei sali de concerte de langa Moscova, a declarat vineri un purtator de cuvant american, informeaza AFP. „Nu va sfatuiesc, in acest stadiu initial, sa faceti vreo legatura cu Ucraina”, a declarat…

- Emisarul special al Chinei pentru regiunea eurasiatica, Li Hui, a declarat vineri, dupa recentul sau turneu in Europa, ca, dupa peste doi ani de conflict in Ucraina, nu a vazut "semne de detensionare", ci o "fractura imensa" intre Ucraina si Rusia cu privire la negocieri. El a constatat totusi existenta…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat, joi, la Congresul PPE desfașurat la București, ca statele membre europene nu au voie sa dea semne de oboseala in ajutorul oferit Ucrainei in conflictul armat cu Rusia. „Noi, europenii, nu trebuie sa obosim in a le oferi (ucrainenilor, n.red.) tot ajutorul de…