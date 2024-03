Fotoreportaj Constanta: Pasarela emblematica din Mamaia, abandonata si inaccesibila turistilor (FOTO+VIDEO)

Dupa 12 ani de la inaugurare, pasarela spectaculoasa din Mamaia, construita in timpul mandatului fostului primar Radu Mazare, a cazut in paragina si este in prezent inaccesibila turistilor.… [citeste mai departe]