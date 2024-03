Regimul lui Putin ar putea supraviețui încă 30 de ani Regimul lui Putin s-ar putea confrunta cu provocari serioase in viitor, insa analiștii cred ca este departe de a se prabuși. Logica razboiului ar presupune ca cetațenii sa se transforme in actori politici proactivi , care sa susțina regimul, mai mult decat niște alegatori ascultatori, a declarat pentru The Moscow Times o sursa apropiata Kremlinului. Iar acest lucru genereaza unele temeri. „O incercare de a controla viețile private ale oamenilor, ceea ce regimul nu a mai facut pana acum, ar putea intampina o rezistența in masa, care ar trebui reprimata cu mai multa violența”, a declarat sursa.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

