- iPhone-urile pliabile sunt in faza timpurile de dezvoltare si compania nu are planuri de productie in masa pentru 2024 sau 2025, potrivit articolului din The Information. Apple a abordat recent cel putin un producator din Asia pentru componente legate de doua iPhone-uri pliabile de dimensiuni diferite.…

- YouTube a facut o manevra de 180 de grade intr-un timp scurt. Compania anunta ca o aplicatie de Vision Pro se afla pe lista sa de proiecte, fara sa ofere o estimare de timp in acest sens. Mai mult, YouTube spune ca, pana va lansa viitoarea aplicatie, va repara si problema filmarilor panoramice. YouTube…

- Cel mai probabil, Apple va integra inca un buton nou pe generația iPhone 16, pe partea din dreapta. Spre diferența de Action Button-ul de pe generația 15 Pro , noul „Capture Button” va fi unul de tip „solid state”, care nu va putea fi apasat fizic, insa va folosi senzori pentru a detecta apasarile și…

- Israelul isi retrage unele trupe din Fasia Gaza pentru a trece la operatiuni mai bine tintite impotriva Hamas, o a treia faza a razboiului care insa ar putea dura cel putin sase luni, a declarat luni pentru Reuters un oficial israelian.Oficialul a precizat ca retragerea ii priveste pe rezervisti…

- Producatorul de avioane Boeing indeamna companiile aeriene sa inspecteze noile avioane 737 MAX pentru un posibil surub slabit in sistemul de control al carmei, a anuntat joi Administratia Federala a Aviatiei (FAA), transmite Reuters.FAA a declarat ca ”monitorizeaza indeaproape” inspectiile tintite…

- Politicianul rus de opozitie Alexei Navalnai, incarcerat, a fost localizat intr-o colonie penala la nord de Cercul Polar, a declarat luni purtatoarea sa de cuvant. Colonia penitenciara in care a fost transferat Navalnai este cunoscuta sub numele de „Lupul Polar”. Este considerata una dintre cele mai…

- De peste un deceniu, China a incercat sa reduca dependenta de tehnologiile straine, solicitand firmelor afiliate la stat, cum ar fi bancile, sa treaca la software-ul local si promovand productia autohtona de cipuri semiconductoare. Mai multe firme de stat si departamente guvernamentale din cel putin…

