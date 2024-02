Turcia a construit peste 7.000 de locuinţe în Hatay, regiune devastată de cutremurul din 2023 Turcia a predat sambata cheile a peste 7.000 de locuinte noi unora dintre persoanele ramase fara adapost dupa cutremurul devastator de anul trecut, la un an dupa cel mai mortal dezastru din istoria moderna a tarii, transmite Reuters. Cutremurele puternice din 6 februarie 2023 in sudul Turciei au ucis peste 50.000 de oameni in 11 provincii si au lasat milioane de oameni fara adapost. ”Astazi, livram 7.275 de locuinte in Hatay… Vom livra treptat 40.000 de locuinte in intreaga regiune, de indata ce constructia lor este finalizata”, a declarat presedintele Tayyip Erdogan in timpul unei ceremonii la… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cheile noilor locuințe au fost predate sambata unora dintre persoanele ramase fara adapost dupa cele doua cutremure cu magnitudine peste 7 care s-au produs pe 6 februarie 2023 in sudul și centrul Turciei și care au afectat și Siria vecina, relateaza agenția Reuters, citata de News.ro.Cele doua sesime,…

- Cutremurele puternice din 6 februarie 2023 in sudul Turciei au ucis peste 50.000 de oameni in 11 provincii si au lasat milioane de oameni fara adapost. ”Astazi, livram 7.275 de locuinte in Hatay… Vom livra treptat 40.000 de locuinte in intreaga regiune, de indata ce constructia lor este finalizata”,…

- Un elicopter al politiei s-a prabusit sambata in sudul Turciei, doi ofiteri decedand si un tehnician fiind ranit, a anuntat ministrul de interne turc Ali Yerlikaya intr-o postare pe reteaua X (fosta Twitter), transmite Reuters. Elicopterul decolase de pe aeroportul Hatay si se indrepta spre Gaziantep,…

- Elicopterul decolase de pe aeroportul Hatay si se indrepta spre Gaziantep, a spus Yerlikaya, care a adaugat ca la ora locala 22:29 (19:49 GMT) s-a pierdut contactul cu echipajul, transmite Reuters preluat de Agerpres.Aparatul de zbor a cazut langa satul Kartal, din provincia Gaziantep.Ministrul sanatatii…

- Administrația președintelui american Joe Biden a trimis o scrisoare membrilor Congresului SUA in care le solicita aprobarea unei vanzari de avioane Lockheed Martin F-16 in valoare de 20 de miliarde de dolari si a unor kituri de modernizare catre Turcia, scrie Reuters. Se intampla acest lucru dupa ce…

- Administrația președintelui american Joe Biden a trimis o scrisoare membrilor Congresului SUA in care le solicita aprobarea unei vanzari de avioane Lockheed Martin F-16 in valoare de 20 de miliarde de dolari si a unor kituri de modernizare catre Turcia, scrie Reuters. Se intampla acest lucru dupa ce…

- Gigantii americani de investitii Pimco si Vanguard au cumparat active locale turcesti in ultimele luni, pariand ca tara va mentine rate ale dobanzilor la un nivel ridicat, dupa ani de politici instabile sub conducerea presedintelui Tayyip Erdogan, transmite Reuters.Interviurile cu manageri de fonduri…

- Turcia va depune eforturi pentru a reconstrui infrastructura, spitalele si scolile deteriorate din Gaza, daca se va ajunge la o incetare a focului, a declarat sambata presedintele Tayyip Erdogan, citat de presa turca, relateaza Reuters. ”Daca se ajunge la incetarea focului, vom face tot ce este necesar…