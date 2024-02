Cutremurele puternice din 6 februarie 2023 in sudul Turciei au ucis peste 50.000 de oameni in 11 provincii si au lasat milioane de oameni fara adapost. ”Astazi, livram 7.275 de locuinte in Hatay… Vom livra treptat 40.000 de locuinte in intreaga regiune, de indata ce constructia lor este finalizata”, a declarat presedintele Tayyip Erdogan in timpul unei ceremonii la Hatay, provincia cel mai grav afectata de cutremure. Aproximativ 75.000 de locuinte vor fi livrate in urmatoarele doua luni, a spus Erdogan, adaugand ca guvernul intentioneaza sa livreze un total de 200.000 de locuinte in acest an.…