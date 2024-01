Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au luat o decizie importanta, aproband vanzarea de avioane de lupta F-16 catre Turcia, dupa ce parlamentul turc a ratificat aderarea Suediei la NATO in aceasta saptamana. Vanzarea este un pas semnificativ pentru securitatea NATO. Acordul in valoare de 23 de miliarde de dolari a fost anunțat…

- Turcia este pe cale de a primi avioane F-16 și kituri de modernizare din partea SUA, dupa aprobarea cererii Suediei de aderare la NATO. Despre acest lucru a anunțat RBC-Ucraina cu referire la Reuters. Administrația președintelui SUA Joe Biden a cerut Congresului sa aprobe vinzarea catre Turcia a avioanelor…

- Administratia presedintelui american Joe Biden a trimis miercuri o scrisoare membrilor Congresului SUA, prin care le solicita aprobarea unei vanzari de avioane F-16 in valoare de 20 de miliarde de dolari si a unor kituri de modernizare catre Turcia, au declarat pentru Reuters patru surse familiarizate…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni, 11 decembrie, in fața unei audiențe militare americane, ca spera ca inca poate conta pe Statele Unite și a indemnat Congresul american sa nu faca jocul președintelui rus Vladimir Putin, in timp ce a inceput la Washington o vizita considerata…

- Departamentul pentru Energie al SUA a declarat vineri ca doreste sa cumpere pana la 3 milioane de barili de titei pentru rezerva strategica de petrol, pentru livrare in martie 2024, deoarece vrea sa profite de preturile mai mici si sa isi refaca stocurile, transmite Reuters.Administratia presedintelui…

- Administrația Biden a cerut Congresului sa aprobe vanzarea a 45.000 de obuze pentru tancurile israeliene Merkava, care vor fi folosite in ofensiva impotriva Hamas in Gaza, potrivit unui oficial american și unui fost oficial american, informeaza vineri, 8 decembrie, Reuters.Solicitarea vine in contextul…

- Ministrul ucrainean al Apararii Rustem Umerov s-a intalnit miercuri la Pentagon cu omologul american Lloyd Austin, in contextul in care administratia presedintelui Joe Biden a avertizat tot mai des Congresul ca nu mai are timp si bani pentru a ajuta Ucraina sa lupte in razboiul sau impotriva Rusiei,…

- Șefa operatiunilor bugetare de la Casa Alba, Shalanda Young, a avertizat luni, intr-o scrisoare adresata președintelui republican al Camerei Reprezentanților, Mike Johnson, și altor lideri ai Congresului ca Statele Unite nu mai au timp și bani pentru a ajuta Ucraina sa lupte in razboiul cu Rusia, transmite…